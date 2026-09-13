Il centrocampista neroazzurro: "Per noi è una leggenda". Sarri dopo il ko col Cagliari: "Preoccupato? Lo ero di più dopo la sconfitta con la Roma"
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Nonostante l'astio dei tifosi dell'Atalanta, espresso in ultimo ieri sera nel ko contro il Cagliari con uno striscione a dir poco esplicativo, Marten de Roon continua a essere un punto di riferimento per i calciatori neroazzurri. Gli ormai ex compagni del centrocampista olandese, ormai da due settimane giocatore della Roma, continuano infatti a elogiare il loro ex capitano. Lo ha fatto anche Lazar Samardzic, ieri sera, interpellato sull'argomento ai microfoni di Dazn nel post-gara: "Marten per noi è l'Atalanta, ha vissuto dieci anni qua e ottenuto grandissimi risultati. Per noi è una leggenda, gli auguriamo il meglio perché è una persona incredibile che ha aiutato tanto tutti i ragazzi che sono arrivati. Per noi è il numero uno, resterà sempre il nostro capitano".
Sarri dopo il ko col Cagliari: "Preoccupato? Lo ero di più dopo la sconfitta con la Roma"Anche Maurizio Sarri, tecnico della Dea, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente dopo il 2-1 del Cagliari alla New Balance Arena, facendo un riferimento anche al ko con lo stesso risultato subito per mano della Roma all'Olimpico dell'ultimo turno. "Ero preoccupato dopo Bologna, in parte dopo Roma, non sicuramente dopo la gara con il Cagliari. Sono molto dispiaciuto per il risultato, però ho visto un po' di luce in fondo al tunnel", le sue parole.
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