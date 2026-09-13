Nonostante l'astio dei tifosi dell'Atalanta, espresso in ultimo ieri sera nel ko contro il Cagliari con uno striscione a dir poco esplicativo, Marten de Roon continua a essere un punto di riferimento per i calciatori neroazzurri. Gli ormai ex compagni del centrocampista olandese, ormai da due settimane giocatore della Roma, continuano infatti a elogiare il loro ex capitano. Lo ha fatto anche Lazar Samardzic, ieri sera, interpellato sull'argomento ai microfoni di Dazn nel post-gara: "Marten per noi è l'Atalanta, ha vissuto dieci anni qua e ottenuto grandissimi risultati. Per noi è una leggenda, gli auguriamo il meglio perché è una persona incredibile che ha aiutato tanto tutti i ragazzi che sono arrivati. Per noi è il numero uno, resterà sempre il nostro capitano".

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Anche, tecnico della Dea, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente dopo il 2-1 delalla New Balance Arena, facendo uncon lo stesso risultato subito per mano dellaall'Olimpico dell'ultimo turno. ". Sono molto dispiaciuto per il risultato, però ho visto un po' di luce in fondo al tunnel", le sue parole.