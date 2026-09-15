E con il gol di ieri Malen è diventato il terzo giocatore nella storia della Roma a segnare più di cinque gol nelle prime quattro partite di campionato. Prima di lui ci erano riusciti solo Pedro Manfredini (sette nel 1960-61) e Francesco Totti (sei nel 2011-12). "So quanto Totti sia stato grande per la Roma - dice l'olandese a fine partita nelle parole riportate da Andrea Pugliese sulla Gazzetta dello Sport - Ma a me piace tantissimo giocare questo calcio e battere possibilmente ogni record. Non penso però di essere diventato un idolo per i nostri tifosi, voglio solo segnare tanti gol. Abbiamo degli obiettivi di squadra da centrare, sono concentro solo su questi".