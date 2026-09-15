Lo scorso anno è stata a lungo la migliore difesa d'Europa per poi concludere al secondo in serie A alle spalle del Como. Ma la forza della difesa giallorossa cresce col passare dei mesi e oggi può contare su un altro baluardo come Balerdi che si aggiunge a Mancini, Ndicka, Hermoso, Ghilardi e al nuovo arrivato Koulierakis. Ad oggi la Roma ha subito un solo gol in campionato, quello di Ederson in uno dei pochi tentativi dell'Atalanta. Nei cinque top campionati europei solo l'Arsenal, vice campione d'Europa, può vantare un numero simile. In Germania guida il Friburgo sempre con 1 gol subito, ma in tre partite. In Spagna la migliore difesa è quella di Real Madrid e Barcellona con 4 mentre in Francia ci sono quattro squadre con due. Ma il dato va allargato anche ai tiri subiti in porta, dove la Roma è prima in Italia e quando arriva il pericolo c'è sempre Svilar a chiudere. Soprattutto nel confronto con l'Inter che di gol ne ha beccati già sei.