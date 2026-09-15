La Roma conferma di fare sul serio e vince la quarta partita su quattro in campionato. Gasperini si gode la squadra e, con i cambi di ieri sera, conferma quello che aveva detto alla vigilia: sono tutti titolari e tutti giocatori di valore. Ancora una volta Malen sblocca il risultato, Pisilli segna il secondo gol con i crampi e senza mai mollare. Come tutti, la Roma c'è e non ha intenzione di perdere neanche un metro.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (3-4-2-1): Svilar 7, Mancini 6,5, Balerdi 7,5, Hermoso 6,5, Lulli 6,5 (88' Rensch sv), Cristante 6,5 (64' De Roon 6), Pisilli 7, Molina 6,5, Soulé 6 (57' Mora 5,5), Dybala 7 (64' Koné 6), Malen 7,5 (57' Castro 6). All. Gasperini 7

IL CORRIERE DELLO SPORT

Roma (3-4-2-1): Svilar 7, Mancini 6,5, Balerdi 8, Hermoso 7, Lulli 7 (88' Rensch sb), Cristante 7 (64' De Roon 6,5), Pisilli 7,5, Molina 6, Soulé 6, (57' Mora 5), Dybala 7,5 (64' Koné 6,5), Malen 7,5 (57' Castro 5). All. Gasperini 8

IL MESSAGGERO

Roma (3-4-2-1): Svilar 6,5, Mancini 7, Balerdi 7,5, Hermoso 6,5, Lulli 6,5 (88' Rensch ng), Cristante 6 (64' Koné 6), Pisilli 7, Molina 6, Soulé 5,5 (57' Mora 5,5), Dybala 7 (64' De Roon 6,5), Malen 7,5 (57' Castro6). All. Gasperini 7,5

IL TEMPO

Roma (3-4-2-1): Svilar 7, Mancini 7, Balerdi 7,5, Hermoso 6,5, Lulli 6,5 (88' Rensch sv), Cristante 6 (64' Koné 5,5 ), Pisilli 6,5, Molina 6,5, Soulé 6 (57' Mora 5,5), Dybala 6,5 (64' De Roon 6,5), Malen 7 (57' Castro 5,5). All. Gasperini 7

LEGGO

Roma (3-4-2-1): Svilar 6,5, Mancini 7, Balerdi 7, Hermoso 6, Lulli 6,5 (88' Rensch sv), Cristante 6 (64' De Roon 7), Pisilli 7, Molina 6,5, Soulé 6 (57' Mora 5,5), Dybala 7 (64' Koné 6), Malen 7,5 (57' Castro 6). All. Gasperini 7