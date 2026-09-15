Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport Roma - 90,9): “Quella di ieri sera è stata una partita che ha dato solo risposte positive. E sabato sarà interessante vedere questo scontro diretto con l’Inter che la ritengo la più forte in Italia ma non così nettamente come qualcuno dice. La squadra di Chivu ha diverse criticità che nel tempo possono venire fuori. Ha una media età elevata nella rosa e credo che loro quest’anno pensino di più ad andare avanti in Champions. Balerdi strepitoso, Malen la solita certezza ”

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “Mi è piaciuta la Roma: nella prima mezz’ora ha trovato delle soluzioni, ha sfruttato gli errori degli avversari. Malen è troppo decisivo e troppo pericoloso, Dybala ha dimostrato di essere in buona condizione. Mi è sembrata una buona Roma per le esigenze della partita.”

Sandro Sabatini (Radio Radio - 104,5): “È stata una grande partita, perché finché la Roma è andata in vantaggio è stata sempre all’attacco: il Torino è stato, come si dice, messo a cuccia. Una partita di buona gestione, con individualità come Malen e con qualche sorpresa come Balerdi: non pensavo fosse così forte. Dalla Roma stanno arrivando segnali positivi. Il problema dell’Inter è in difesa, dagli errori di Madrid. Il portiere può reagire, però se i tre difensori hanno ansia allora mandano in difficoltà il reparto. Tra Inter e Roma c’è la differenza della difesa.”

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “La Roma attacca con due centrali, ovvero Hermoso e Mancini, e per me questo è anche un grande valore aggiunto. Poi la Roma ha subito solo un gol in quattro partite. Ora arriverà l’Inter e poi il Como dopo la sosta. Balerdi ha un modo di giocare che impressiona: sicurezza, rapidità. Ora vediamo se l’Inter si presenterà con Lautaro e Thuram. Non so se Gasperini sceglierà N’Dicka, però adesso Balerdi può davvero metterlo in difficoltà nelle scelte. Mi ha sorpreso anche De Roon, che sembrava già sapere cosa fare in pochissimo tempo. La Roma si presenta in maniera diversa rispetto all’incrocio dell’anno scorso. La squadra è diventata una certezza, insieme a Como e Inter”