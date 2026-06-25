Wesley, recupero tra fisioterapia e divertimento: ecco la sfida di palleggi in piscina

Proseguono i contatti per il rinnovo di Dybala, la trattativa che le parti vorrebbero chiudere in ogni caso entro il 30 giugno. Come racconta 'Sky Sport', gli agenti dell'argentino hanno presentato una controproposta alla Roma. Cosa manca? Il sì definitivo della società, atteso eventualmente nella persona di Ryan Friedkin che si è occupato direttamente dell'operazione. Arrivato il via libera, si potrà procedere con la revisione del contratto e la firma.