Mason Greenwood si conferma il nome che agita i sonni dei tifosi della Roma, oltre che della società giallorossa. L'inglese però è parecchio 'chiacchierato' anche in Turchia dove anche il Fenerbahce lo sogna. Sono in corso anche su quel fronte le trattative ma l'accordo pare ancora lontano. La prima offerta dei turchi - scrive 'Fanatik' - si aggira sui 35 milioni di euro, a cui dovrebbero aggiungersi anche dei bonus. Il Marsiglia ne vuole almeno 50-55, ma soprattutto ha chiesto delle garanzie sui pagamenti da parte del Fener, che di recente è incappato in una multa. Per questo l'OM starebbe facendo leva su questo aspetto, sottolineando l'iniziale 'diffidenza' portata da questa situazione. In particolare, il Marsiglia chiede appunto delle garanzie precise almeno sul 70% del cartellino. Insomma, di strada ce n'è ancora da fare.