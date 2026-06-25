Il giovane italo-svizzero, nato a Winterthur, va verso i rossoblù a titolo definitivo
Svilar già al lavoro per la nuova stagione: allenamento in palestra anche in vacanza
Alessandro Romano sempre più verso Cagliari. Il giocatore italo-svizzero si avvicina a grandi falcate al rossoblù: secondo 'Sky Sport', la Roma ha trovato l'intesa con i sardi. Per cui il prossimo step sarà quello di arrivare a un accordo con il calciatore. Le cifre dell'affare: 6,5 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo per il calciatore che nell'ultima stagione ha giocato in prestito allo Spezia. Per i giallorossi sarebbe una bella boccata d'aria sul fronte plusvalenze, visto che il tempo ormai stringe sempre di più.
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