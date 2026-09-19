Roma-Inter è una sfida da 1,4 miliardi di euro, per l'esattezza 1.429 milioni. È la somma dei valori di mercato delle due rose di Gasperini e Chivu, secondo le stime di Football Benchmark, che ha appena aggiornato i dati a settembre, dopo la chiusura della campagna trasferimenti estiva. Questi numeri ci dicono che il divario, in termini di asset sportivi, è più contenuto di quello tra le due aziende nel loro complesso. Se l'enterprise value dell'Inter è il triplo di quello della Roma, la rosa nerazzurra vale il 38% in più: 829 milioni contro 600. Friedkin sembra aver individuato la strada giusta per sviluppare gli asset giallorossi. Tra i fattori determinanti il valore di mercato di un giocatore: la scadenza del contratto, il ruolo, l'età, la nazionalità, le prestazioni sportive individuali e con la nazionale, le azioni disciplinari e il potenziale mediatico e commerciale. Lo scrive Marco Iaria su La Gazzetta dello Sport. Osservando il trend della Roma, si nota un'impennata nell'ultimo biennio. Il valore della rosa aveva già toccato i 467 milioni nel 2022, per poi contrarsi fino a 372 milioni nel 2024. Poi l'inversione di tendenza e un vero e proprio boom tra il 2025 (434 milioni) e il 2026 (600 milioni). Due i motivi: l'eccellente lavoro di Gasperini, capace di riportare i giallorossi in Champions e di valorizzare il capitale umano, e gli investimenti dei Friedkin sul mercato. Più lineare la crescita dell'Inter, che riflette una maggiore continuità nei risultati.