Totti, Candela e la contestazione a Trigoria: "Per colpa sua mi hanno sfondato la macchina"

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "Ci arriva meglio la Roma, più focalizzata e più concentrata. L'Inter è un po' sbadata. L'Inter è sempre forte ma la vedo meno lineare, mentre la Roma la vedo più solida".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Quando ci sono partite del genere fai di tutto per vincerle, anche se a un certo punto puoi pensare anche di 'accontentarti'. In questo momento forse le due squadre hanno più voglia di rischiare, di poterla anche perderla nel cercare di vincerla. Penso che la Roma ci arrivi meglio: non vuol dire che sia più forte, ma in questo momento mi sembra abbia una condizione superiore. Poi ovviamente davanti c'è l'Inter, che ultimamente regala 2 gol ma poi la ribalta. In questo momento è il meglio che possiamo avere".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "C'è la sensazione del grande evento, perché sono due squadre che non ci sono arrivate per caso ma con grande merito. Giocano bene, hanno due grande squadre. Gli scontri diretti degli altri anni non mi davano la sensazione di importanze che mi dà questa partita. Per la Roma è una tesi di laurea, per l'Inter è una conferma. Forse la partita arriva presto, ma entrambe sono prime e mi intriga per questo. Due modi di interpretare il calcio e la comunicazione differenti, due generazioni differenti, ma una qualità indiscutibile. Mi aspetto una grande partita, non una gara tattica".