La Roma si prepara alla sfida al vertice contro l'Inter, in programma questa sera alle 18 all'Olimpico. Sarà l'ultima gara prima della lunga sosta nazionali a cavallo tra settembre e ottobre e in palio c'è la vetta della classifica per tre settimane in solitaria. Qualche dubbio di formazione per Gasperini, nonostante un organico veramente al completo per la prima volta in stagione. In difesa un interrogativo riguarda le condizioni di Hermoso, che potrebbe essere scalzato da Balerdi; l'argentino, però, potrebbe anche vincere il ballottaggio con Ndicka. Sugli esterni Lulli è in vantaggio su Molina, con Wesley sulla corsia destra. A centrocampo torna dal 1' Koné, mentre in avanti uno tra Soulé e Pisilli agirà al fianco di Dybala e alle spalle di Malen.

Roma-Inter, le probabili formazioni dei quotidiani

Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Soulé; Dybala, Malen.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Pisilli; Malen.

IL TEMPO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Pisilli; Malen.

LEGGO (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé; Dybala, Malen.

LA REPUBBLICA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Dybala; Malen.