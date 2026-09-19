Gasperini e il gap con l'Inter: "Sono la squadra da battere, ma vogliamo avvicinarci"

Giuseppe Giannini, leggenda della Roma, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera parlando della sfida al vertice contro l'Inter e non solo. Di seguito le parole del Principe: "L' Inter è ancora avanti, ma questa Roma può giocarsela".

C'è ancora distanza tra le due rose? "Sì, difficile metterle sullo stesso piano. Anche per questo, però, la Roma dovrà giocare con entusiasmo e senza pensieri. Siamo solo a inizio stagione. Un ko non comprometterebbe nulla e un pari sarebbe positivo. Ma mi aspetto la solita Roma, con l'impostazione che il tecnico le ha dato".

Dovesse arrivare la vittoria contro l'Inter, sarebbe lecito parlare di sogno scudetto? "Troppo presto, ma sarebbe un segnale importante. Tutti si sono accorti della crescita della Roma, dopo l'anno scorso che è stato di rodaggio, ma con un risultato importante come il terzo posto. Tre punti sarebbero un'ulteriore conferma. E aiuterebbero anche la percezione esterna: arrivare alla sosta a punteggio pieno sarebbe esaltante".