Gasperini e il gap con l'Inter: "Sono la squadra da battere, ma vogliamo avvicinarci"

Un evento globale. Una serata magica, che verrà ricordata a lungo. Una di quelle in cui il calcio si fonde lo spettacolo. Lo stadio Olimpico vestito a festa si trasformerà in una bolgia per Roma-Inter, la sfida con tutto il meglio del calcio italiano in campo tra record e super duelli annunciati. L'81° sold out dell'era Friedkin (circa 68.000 spettatori) garantirà un colpo d'occhio straordinario: 3.500 tifosi nerazzurri sono attesi nel settore ospiti, la Curva Sud giallorossa è pronta a regalare nuove coreografie mozzafiato. Una partita con un'attenzione mediatica eccezionale attorno, tutto il mondo si collegherà in diretta dalle 18. Lo scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. Parteciperanno il numero uno della Federcalcio Giovanni Malagò, il ct azzurro Roberto Mancini e quasi certamente pure il presidente del Coni Luciano Buonfiglio. Anche gli occhi della proprietà giallorossa si poseranno sull'Olimpico: dagli Stati Uniti è atteso il vicepresidente giallorosso Ryan Friedkin, preceduto da 48 ore nella Capitale da Ed Shipley, uomo di fiducia del padre Dan.