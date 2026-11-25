L'asticella si è alzata e più su non potrebbe andare: il Paris Saint Germain dell'ex Luis Enrique è semplicemente la squadra più forte del mondo. Due Champions consecutive e il dominio in questo girone di qualificazione: a punteggio pieno. Se cercate il mostro della fiaba: eccolo qui. Ma tutto ciò non significa che la Roma abbia diritto alla paura. Intanto qualcosa di mostruoso ce l'ha anche Gasp: Donyell Malen. A Parigi non abita nessuno che abbia segnato 16 gol in 15 partite: 12 su 11 in campionato, 4 su 4 in Champions. Poi oltre al cannibale olandese, c'è una squadra intera che alimenta la speranza. Se il Psg ha già vendemmiato 45 gol tra campionato (25), dove non perde dal 4 settembre, e Champions (20), la Roma ne conta addirittura uno in più: 36 in campionato, dov'è imbattuta, e 10 in Champions. Serve un gran fegato per scommettere sullo 0-0 che i bookmakers quotano a 26. La Roma, scrive Luigi Garlando su La Gazzetta dello Sport, stasera dovrà dimostrare di aver fatto tesoro della feroce delusione patita con Real e United. C'è un dato significativo: degli 8 gol subiti in Champions, la Roma ne ha presi 7 nella ripresa. Gasperini questa volta dovrà fare di tutto per intercettare il calo, perché il Psg quando sale di giri non si ferma e infierisce fino alla fine, come ha imparato l'Inter a Istanbul. Non dimentichiamo che la Roma in campionato ha subito 6 gol in meno dell'Inter. Poi ha buone armi da spendere con la palla tra i piedi. La Roma vincendo due partite e pareggiando una delle prossime tre (Sporting Lisbona e Lilla in casa, Aek Atene fuori), raggiungerebbe gli 11 punti, soglia di sicurezza per gli ottavi.