Appuntamento a Milano, primo pomeriggio: la Juventus incontra chi di Kessie cura gli interessi. ressi e gli lascia il pallone. Il motivo? Alla Continassa hanno rifatto i conti e si sono fermati ad un'offerta per il centrocampista ivoriano da 3,5 milioni di euro a stagione per il prossimo biennio con vista sul terzo anno: prendere o lasciare. Basterà? L'ivoriano, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, campione d'Italia con il Milan, è finito anche dentro l'agenda dei desideri della Roma dove in panchina c'è quel tecnico che l'ha valorizzato: Gian Piero Gasperini, a Bergamo, accolse un giovanissimo Franck per trasformarlo in un giocatore di primissima fascia e livello tecnico e tattico. Prendere la Juventus o scegliere la via della Capitale: per Kessie è l'ora della scelta.