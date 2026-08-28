Non bastava il ritorno in sue dopo sette stagioni di digiuno. A rendere tutto più speciale ci ha pensato il sorteggio che ha formato il cammino della Roma nella fase campionato, che dall'8 settembre al 27 gennaio definiranno il destino di Gasperini e i suoi nell'Europa dei grandi.

E, proprio tra i più grandi, la Roma ha pescato due suoi ex allenatori: José Mourinho e Luis Enrique, oggi rispettivamente al Real Madrid e al Paris Saint-Germain. Il Real Madrid, scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera, verrà all'Olimpico (calendario e date saranno svelate domani), col ritorno di Mourinho davanti ai romanisti. il tempo di dirsi addio. Ecco, quell'opportunità allo Special One gliel'ha regalata l'urna di Montecarlo. Uscendo dai sentimenti e tornando al sorteggio, Real Madrid e Psg sono soltanto due (quelle di prima fascia) delle otto squadre sul cammino europeo della Roma. Dalla seconda fascia i giallorossi hanno pescato lo Sporting Lisbona, da affrontare all'Olimpico, oltre all'insidiosa trasferta ad Old Trafford, contro il Manchester United. Alla Roma toccherà affrontare Fenerbahce e Aek Atene lontana da casa. Completano il quadro le sfide casalinghe a Lilla e Slovan Bratislava. Match in cui la Roma avrà la possibilità di prendersi due rivincite. Quella rispetto ai tre rigori falliti l'anno scorso contro i francesi in Europa League, con il doppio errore di Dovbyk seguito da quello di Soulé.