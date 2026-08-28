E adesso c'è da accelerare, perché poi la Champions League è lì, ieri ha regalato incroci entusiasmanti ma anche assai complicati. Ed allora la Roma per fare davvero bella figura ha bisogno dell'ultimo sforzo che poi non è altro che il famoso trequartista sinistro di piede destro. E se fino a ieri mattina il nome di Malick Fofana sembrava poter essere quello in pole position, strada facendo è risalita forte la candidatura di Jamie Gittens. Per mille motivi, ad iniziare dal fatto che l'inglese del Chelsea alla fine potrebbe arrivare in prestito. La Roma - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - sta cercando di accontentare Gian Piero Gasperini, che chiede con insistenza quel tipo di giocatore. "I vincenti sono sempre esigenti, meglio così - ha detto ieri a Nyon John Galanctic, il nuovo Ceo giallorosso -. Siamo vigili fino al termine del mercato per qualche opportunità, ma Gasperini ha detto anche che è contento dei giocatori che sono arrivati. Siamo più forti dell'anno scorso". La Roma aveva già presentato un'offerta complessiva da 40 milioni di euro, tra prestito oneroso (3 milioni) ed eventuale diritto di riscatto a 37. Le quotazioni di Fofana nella giornata di ieri hanno perso quota. Su di lui, però, c'è qualche perplessità legata alla sua condizione fisica, considerando che l'infortunio che ha avuto lo scorso anno alla caviglia è assai simile a quello con cui ha tribolato tutta la scorsa stagione (e ancora oggi) Evan Ferguson. E a proposito di punte centrali, Robinio Vaz è ormai vicinissimo all'Hull City: prestito oneroso a 2 milioni.