Il Fenerbahçe ha detto no. Ed allora niente accordo, Jayden Oosterwolde torna in Turchia. La situazione è cambiata radicalmente ieri mattina, quando la Roma di fronte ai problemi fisici del giocatore palesati in modo più grave del previsto aveva contattato il club turco per cambiare totalmente l'accordo messo in piedi la scorsa settimana. Solo che le nuove condizioni proposte da D'Amico non sono andate bene al Fenerbahçe. Ed allora a Trigoria hanno deciso di rispedire il giocatore al mittente. Ora quindi, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, bisognerà trovare un altro nome, nonostante le belle prestazioni di Lulli facciano comunque dormire sonni più o meno tranquilli. In entrata come difensore centrale ieri è spuntato anche il nome di Thilo Kehrer del Monaco, che il terzino lo ha fatto ma a destra. Nel caso, dall'altra parte con Wesley la coppia l'andrebbe a fare Rensch.