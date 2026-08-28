Con la calcolatrice in mano: questa è la Roma degli ultimi giorni di mercato, perché i conti del costo squadra — tra quote di ammortamento e ingaggi — vanno fatti letteralmente al centesimo. Un'opportunità che non sarà Kessie: troppo alti i costi. E che non sarà neppure Oosterwolde: con il Fenerbahce non si è trovato un nuovo accordo. Ziolkowski è destinato a partire, ma solo se la Roma avrà chiuso l'arrivo di un sostituto: in calo le quotazioni di Morato, che non convince Gasperini, In lista Nayef Aguerd, 30 anni classe 1996: operazione da chiudere in prestito. Valutato anche Thilo Kehrer. Il no a Kessie non significa che la posizione di El Aynaoui sia solida (scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera): il numero 8 ha voglia di giocare con continuità e ha offerte dalla Premier e dalla Bundesliga. Ma è in attacco che Gasperini si aspetta last minute il rinforzo vero. Le quotazioni di Fofana non sono aumentate dopo l'eliminazione Champions: la Roma ieri ha fatto un nuovo tentativo con il Chelsea per il prestito di Gittens.