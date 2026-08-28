Altri due, se non addirittura tre superstiti delle sessioni di mercato firmate da Massara, sono pronti a salutare. Dopo Bailey (addirittura a gennaio), Ferguson, Tsimikas, Venturino e Zaragoza si aggiungono alla lista Robinio Vaz, Ziolkowski e a sorpresa El Aynaoui. Per il primo si aprono le porte della Premier League: l'intesa con l'Hull City è stata trovata sulla base di un prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto fissato a 30, ora la palla passa al giocatore. Discorso diverso, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero, per il polacco che ha già aperto al Monza che è pronto a pagare 1,2 milioni di euro per il prestito. Al suo posto è pronto Morato del Nottingham ma senza la fumata bianca per il brasiliano non arriverà l'ok dalla proprietà per la cessione di Ziolkowski. L'alternativa valutata nelle ultime ore si chiama Kehrer, in uscita dal Monaco. Degli acquisti di Massara, quindi, rimarranno sicuramente Ghilardi, Malen e Wesley. Resta da definire re ancora il futuro di El Aynaoui. Il feeling con Gasperini non è mai nato e da qualche giorno è sul mercato. La Roma vorrebbe liberarsene a titolo definitivo. In caso di uscita li tecnico ave va fatto un nome per sostituirio: Frank Kessié.