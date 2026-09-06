L'ennesimo capolavoro di un allenatore che 'non muore mai' e che le sue partite più incerte sa vincerle trasformando i cambi in armi letali. Al centro della scena giallorossa, in fondo a quella che è stata una partita a scacchi, Gian Piero Gasperini si è regalato una notte di emozioni forti e scelte azzeccate. Spingendo più su la Roma a punteggio pieno e guadagnandosi l'etichetta di anti-Inter: un messaggio definitivo alle concorrenti dell'alta classifica. Al termine di una battaglia totale all'Olimpico, fatta di strappi, tensioni e decisioni coraggiose, Gasp ha così dimostrato che i suoi principi di gioco non invecchiano ma cambiano semplicemente pelle. E ha disinnescato il passato con le sue stesse armi, cambiando uomini in corso d'opera. L'allenatore - scrive Alessio D'Urso su 'La Gazzetta dello Sport' - si è compiaciuto dei valori di questa Roma, espressa nella maniera più chiara dal giocatore forse più 'inatteso', quel Soulé partito dalla panchina che ha rivisto la luce nel finale. I trentanove tiri della Roma hanno certificato peraltro un dominio giallorosso iniziato fin dai primi minuti. Proprio grazie ai cambi, come ha ribadito Gasp, la Roma ha mantenuto quindi la continuità nell'azione d'attacco nonostante il gol di Ederson. E ora si possono anche ipotizzare nuove coppie di trequartisti e di attaccanti per il futuro.