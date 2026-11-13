Per rivederlo al massimo bisognerà aspettare la sfida di Parma, al ritorno in campo dopo la sosta. Ma intanto averlo già visto lì contro il Sassuolo, regolarmente al suo posto, non è stato poi così male. Perché Manu Koné a questa Roma è mancato eccome. E averlo riabbracciato permette a

Gian Piero Gasperini di coltivare ancora di più i suoi sogni di gloria. Del resto, a certificare il fatto che il centrocampista francese sia la vera diga giallorossa sono anche i numeri. Con Koné in campo la Roma ha infatti subito solo 4 gol in 8 partite (a cui aggiungere appunto i 17 minuti giocati contro il Real Madrid, con Gasp che era in vantaggio 1-0 al momento del suo ko), senza di lui ne sono invece arrivati ben 14 in 7 partite. Con lui, infatti, la Roma non ha solo una maggiore copertura, ma anche più capacità di andare e di trasformare l'azione da difensiva in offensiva. Poi, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, a fine stagione bisognerà anche capire cosa potrà succedere, considerando che si entrerà nel quarto anno di contratto ed allora la Roma davanti a sé avrà sostanzialmente due strade: o rinnovare il suo contratto (probabilmente anche con un importante aumento d'ingaggio) o - a malincuore - vederlo andar via. Rischio che è stato corso anche alla fine della scorsa estate, quando direttamente i Friedkin stavano trattando la sua cessione con il Chelsea, tranne poi decidere di fermare tutto in extremis.