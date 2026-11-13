Isaksen è uno dei protagonisti della Lazio. Il danese ha iniziato la stagione a suon di gol e assist, sorprendendo anche chi non si aspettava un impatto simile. Un rendimento che non è passato inosservato nemmeno in patria, tanto da meritargli l'ennesima convocazione con la nazionale danese. Proprio dal ritiro della Danimarca, l'attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Bold. A sorprendere sono soprattutto le parole sulla rivalità tra Roma e Lazio e sul rapporto con i tifosi giallorossi. Isaksen racconta di vivere tranquillamente la città, senza particolari problemi quando viene riconosciuto per strada: “Passo molto tempo in giro per la città. A volte mi fermano mentre cammino, ma è sempre tutto molto tranquillo. Non ho mai avuto brutte esperienze”. Poi il retroscena che non ti aspetti: “Quando incontro un tifoso della Roma, magari mi chiede una foto o un autografo”. Nessuna tensione, dunque, almeno nella sua esperienza quotidiana. E il danese lo sottolinea: “Non mi pare che i tifosi ce l'abbiano con i giocatori dei rivali, anzi c'è grande rispetto”.