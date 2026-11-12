È stato uno dei primi nomi a cui ha pensato Gasperini appena finito il mercato. Perché il tecnico della Roma Giorgi Kvernadze lo aveva seguito anche lo scorso anno, in Serie B, e appena ha visto che non ha subito il contraccolpo del salto di categoria, ha chiesto a D'Amico di lavorarci su. Del resto - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - l'esterno offensivo del Frosinone ha un po' tutte le qualità che vuole Gasp: tecnica, strappo, imprevedibilità. E sarebbe quel trequartista sinistro di piede destro a cui l'allenatore della Roma dà la caccia da quando è sbarcato nella Capitale. E a Trigoria sanno bene che prenderlo a gennaio può essere un'occasione rispetto a giugno, quando magari il georgiano avrà segnato altri gol e piazzato altre prestazioni, mettendoci il timbro subito prima che sia davvero troppo tardi.