Di fatto, è come se avessero stretto un patto d'acciaio. Lui gioca, corre e lotta per due, Gasp lo gestisce nel migliore dei modi. Ma il patto in realtà va oltre e riguarda soprattutto il futuro, in particolare quello a breve termine. Già, perché Manu Koné e Gian Piero Gasperini sono destinati a stare ancora insieme per un po’. Di certo però fino al termine di questa stagione. Il che sostanzialmente non è poi poco, considerando che nella prima estate gasperiniana il centrocampista francese ha rischiato di finire all'Inter, mentre nella seconda c'è stato l'assalto del Chelsea. Tutto mandato in archivio, in soffitta. Il francese - sottolinea Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - ha giocato tre delle quattro partite della nuova Francia, quella targata Zinedine Zidane. Il quale nella prima, quella vinta in Turchia per 1-0, ha iniziato a schierarlo da centrocampista centrale. Di fatto, il regista della Francia. Con tanto di complimenti finali da parte di Zizou. A Como Gasperini gli chiederà compiti diversi. Contro la squadra di Fabregas, infatti, Manu dovrà soprattutto accompagnare, rubare palloni, trasformare l’azione da difensiva in offensiva. A dare equilibrio ci penserà De Roon (che dovrebbe giocare al posto di Cristante). Tra Koné e Gasperini è scoccata la scintilla strada facendo. Due estati fa, infatti, il tecnico giallorosso era disposto anche a rinunciarci, a vederlo sacrificato per poter arrivare a Sancho. Per l'allenatore giallorosso qualcosa nel motore del francese ancora non gira nel modo giusto. E allora la speranza, ovviamente, è che Koné ritorni presto quello di prima.