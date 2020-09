Juve, Suarez supera Dzeko

Il Pistolero Luis Suarez sta battagliando a Barcellona con il club che l’ha amato per sei stagioni prima di voltargli le spalle, ma intanto ragiona sul futuro. Pensa al cambiamento, ed è lì che subentra la Juventus, vecchia conoscenza della gioventù con cui Luis è tornato a parlare quotidianamente adesso che ha 33 anni. Il suo entourage ha già fatto i conti del contratto con i dirigenti bianconeri: come scrive Filippo Conticello su “La Gazzetta dello Sport”, l’accordo per un triennale juventino è stato raggiunto senza particolare complessità, ma prima serve il resto. Sul fronte della rescissione la situazione si complica: liberarsi in tempi rapidi dalla prigione catalana non è facilissimo.

Suarez, che ha un ricchissimo ingaggio da 15 milioni netti per un’altra stagione, fu corteggiato dai bianconeri ancora prima di finire al Liverpool. Una volta verificato che l’interessa esiste ancora, ha subito detto che a Torino andrebbe volentieri. Insomma, il problema non è certo la voglia, semmai il tempo, visto che la Juve ha contemporaneamente tessuto la tela per Edin Dzeko: il centravanti giallorosso è a lungo stato il preferito di Madama, ma la pazienza a Torino sta finendo. Per questo il bosniaco potrebbe presto passare in seconda fila nelle preferenze bianconere. Del resto, si aspetta sempre che Roma e Napoli trovino l’incastro che ancora manca per trasformare Milik nell’erede di Dzeko.

La pista di Suarez, riscaldatasi molto nelle ultime ore, è spinta comunque dalle agevolazioni fiscali che permetterebbero ai bianconeri di risparmiare sull’ingaggio di Suarez. L’uruguaiano firmerebbe un triennale da una decina di milioni netti, che secondo la nostra tassazione diventerebbero circa quindici al lordo. Più o meno la cifra accantonata per dare a Dzeko 7,5 milioni, esattamente lo stipendio che oggi ha Gonzalo Higuain in bianconero. Con una differenza non secondaria, però: in questo caso c’è la possibilità di non pagare neanche mezzo euro per il cartellino. Per convincere la Roma a privarsi del bosniaco ne sarebbero serviti, infatti, una decina.