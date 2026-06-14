Non solo Dybala. I colloqui sono in corso pure per i rinnovi di Pellegrini e Celik. Per il turco l'accordo è ormai raggiunto: la differenza di 600 mila euro lordi tra domanda e offerta è stata colmata, per la definizione mancano solo dettagli. Per la gioia di Gasperini, che di Celik ha sempre apprezzato duttilità e professionalità. Lo scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. Un po' più indietro il discorso Pellegrini. Questa materia l'ha cominciata ad affrontare direttamente il ds D'Amico: i primi contatti ci sono già stati e l'ottimismo è diffuso anche qui.