Il gioco delle parti. "Non ho ancora deciso", confessa Paulo Dybala in Argentina parlando del suo futuro. Il rinnovo con la Roma, in realtà, è a buon punto, già confezionato da qualche giorno. Manca il via libera della società, che si è presa del tempo per l'ok definitivo. L'attesa non è l'ideale per il giocatore, che sperava di chiudere prima l'accordo. L'argentino segue una strategia chiara: pressing sulla Roma per la firma. Ma l'ufficialità del rinnovo è attesa solo nelle prossime settimane, se non i primi giorni di luglio. A Trigoria non c'è fretta: sulla questione rinnovi regna l'ottimismo. Anche Pellegrini segue lo stesso corso. Diverso il caso Celik: il turco ha più mercato dei colleghi, ma è difficile che la Roma si pieghi alla sua richiesta di 4 milioni d'ingaggio. Lo scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica. Gasperini ha dettato le sue condizioni già da qualche mese, davanti a Ryan Friedkin. Gasp non ha dimenticato la scottatura della scorsa estate, con il ritardo nelle trattative, ed è da settimane che pretende risposte. Le promesse non sono mancate, anche sul mercato in entrata. Dopo i rinnovi, l'allenatore si aspetta uno sprint decisivo per Greenwood. Resta da convincere il Marsiglia, che non vuole cedere a prezzo di sconto il suo giocatore più costoso. Piace anche Pulisic.