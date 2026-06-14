Se non fosse stato per il maglioncino a collo alto (in Argentina è inverno) e l'immagine un po' sgranata, l'appello di Dybala a Espn sarebbe stato simile a quello post Parma-Roma. L'argentino il 10 maggio si presenta alle telecamere e sgancia la bomba: "Futuro? Vorrei saperlo anche io, la società non mi ha mai contattato". Gasperini si muove, contatta i Friedkin che incaricano l'agente Pietro Scala di intercedere per loro. Finisce il campionato e Gasp esce allo scoperto: "Credo che resti, io più che metterli in contatto...". E, 10 giorni fa: "È fondamentale tenere lo zoccolo duro". E si arriva così a ieri, Dybala: "Rinnovo con la Roma? Vedremo che cosa succederà. Sono ancora un giocatore della Roma fino a fine del mese, quindi per rispetto nei confronti del club non parlerò del mio futuro". Lo scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Dybala non parla mai a caso. C'è qualcosa che non gli va a genio. L'argentino ha inviato ormai 8 giorni fa una controргоposta alla Roma che non diverge tanto sulla base economica (tra i 2,5 e i 3 milioni) quanto sui bonus (su tutti quello sulle presenze: il club li vorrebbe legati ad almeno 45', mentre il calciatore sciolti dal minutaggio), sulla durata contrattuale (1+1), sul coinvolgimento della sua immagine nel centenario contemplando anche la possibilità di chiudere la carriera a Roma. Serve una risposta. Che il club, dopo aver veicolato tutto a Ryan Friedkin, è ancora in attesa di ricevere dalla proprietà per poi girarla all'entourage dell'argentino. L'attesa è che arriverà entro la fine del mese e sarà positiva: Dybala resterà alla Roma. Ma il fatto di essere considerato uno dei tanti, non è piaciuto alla Joya, che ha fatto più di un passo indietro. Un problema, quello della lentezza di alcune operazioni interne già rimarcata più volte da Gasperini in stagione.