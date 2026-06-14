Paulo sul futuro: "Può succedere di tutto, fino a fine mese sono giallorosso" Il club ha aperto al rinnovo, lui vuole restare ma è infastidito dalla lentezza

Redazione
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Gasp e il rinnovo di Dybala: "Positivo che entrambe le parti abbiano la stessa idea"

Se non fosse stato per il maglioncino a collo alto (in Argentina è inverno) e l'immagine un po' sgranata, l'appello di Dybala a Espn sarebbe stato simile a quello post Parma-Roma. L'argentino il 10 maggio si presenta alle telecamere e sgancia la bomba: "Futuro? Vorrei saperlo anche io, la società non mi ha mai contattato". Gasperini si muove, contatta i Friedkin che incaricano l'agente Pietro Scala di intercedere per loro. Finisce il campionato e Gasp esce allo scoperto: "Credo che resti, io più che metterli in contatto...". E, 10 giorni fa: "È fondamentale tenere lo zoccolo duro". E si arriva così a ieri, Dybala: "Rinnovo con la Roma? Vedremo che cosa succederà. Sono ancora un giocatore della Roma fino a fine del mese, quindi per rispetto nei confronti del club non parlerò del mio futuro". Lo scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Dybala non parla mai a caso. C'è qualcosa che non gli va a genio. L'argentino ha inviato ormai 8 giorni fa una controргоposta alla Roma che non diverge tanto sulla base economica (tra i 2,5 e i 3 milioni) quanto sui bonus (su tutti quello sulle presenze: il club li vorrebbe legati ad almeno 45', mentre il calciatore sciolti dal minutaggio), sulla durata contrattuale (1+1), sul coinvolgimento della sua immagine nel centenario contemplando anche la possibilità di chiudere la carriera a Roma. Serve una risposta. Che il club, dopo aver veicolato tutto a Ryan Friedkin, è ancora in attesa di ricevere dalla proprietà per poi girarla all'entourage dell'argentino. L'attesa è che arriverà entro la fine del mese e sarà positiva: Dybala resterà alla Roma. Ma il fatto di essere considerato uno dei tanti, non è piaciuto alla Joya, che ha fatto più di un passo indietro. Un problema, quello della lentezza di alcune operazioni interne già rimarcata più volte da Gasperini in stagione.

Hellas Verona FC v AS Roma - Serie A

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