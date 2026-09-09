Probabilmente ance a Istanbul si andrà avanti così, con il trequartista centrale e le due punte. Del resto questa è la nuova formula che Gian Piero Gasperini ha adottato fin dal precampionato, quando è passato dai due uomini laterali alle spalle del centravanti - schieramento a cui da sempre è più legato - al trequartista centrale alle spalle dei due attaccanti. Una formula che Gasp adotta soprattutto quando affronta le squadre che difendono a quattro, in particolar modo poi se hanno un regista basso, da "schermare" per impedirgli di far bene in fase di costruzione. Finora, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, la Roma ha affrontato tutte squadre che difendono con quattro difensori: prima la Fiorentina, poi il Lecce (dove però Soulé ha ballato un po' al centro e un po' in fascia) e infine anche l'Atalanta. Ma con quattro difensori gioca anche il Fenerbahçe. Ecco perché domani la Roma dovrebbe restare tale e quale a quella vista fino ad oggi, con uno tra Mora e Soulé alle spalle della coppia di punta, presumibilmente formata ancora da Dybala e Malen. Soulè dopo la bella prestazione sciorinata contro l'Atalanta stavolta sembra essere in vantaggio nelle scelte iniziali rispetto allo stesso Mora.