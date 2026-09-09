È arrivata pure la benedizione di Francesco Totti: "La Roma è tra le candidate a la vittoria dello scudetto insieme all'Inter". Nel corso della pre sentazione della Maxima, la nuova squadra di basket made in Usa della Capitale, l'ex capitano giallorosso non è riuscito a ignorare l'assist del mondo del pallone. "Non mi aspettavo questa partenza. Tra 10, 15 giornate di campionato il quadro sarà più chiaro. Meglio non dire niente, ci vuole prudenza». «Tiferò insieme alla mia gente", ha detto Francesco, che ancora non è riuscito a definire un accordo con il club giallorosso per la festa del centenario. Non è certo un mistero che l'ex capitano stia da tempo cercando il modo di tornare nel club. Ma la fase di stallo che ha fatto arenare le trattative dello scorso anno prosegue. All’inizio del 2026 i contatti erano continui, come riportato da La Repubblica, tanto che il ritorno sembrava cosa fatta. Poi si è creata una distanza sempre maggiore su cifre e tempi del contratto, oltre che sui poteri del nuovo ruolo in società. A riaprire il discorso ci ha pensato - in modo indiretto - Gian Piero Gasperini: "Farò una cena con Totti ma senza secondi fini", ha rivelato il tecnico della Roma. Ma la decisione finale spetta alla proprietà. Dal canto suo, la Roma è convinta che Totti avrà un ruolo per il centenario. Resta da capire quale.