La discussione, in realtà a senso unico, tra il ds D'Amico e l'ad atalantino Percassi non è terminata nel post partita di Roma-Atalanta. Ieri, intatti, il dirigente giallorosso e stato ascoltato dalla Procura federale per la sua testimonianza dei fatti. Stessa cosa avverrà nei prossimi giorni con tiglio del patron della Dea poi verrà emesso un verdetto. D'Amico - come riportato da Lorenzo Pes su Il Tempo - ha ribadito la versione emersa nelle ore successive alla partita: Luca Percassi lo ha inseguito e insultato ripetutamente uscendo dallo stadio, senza però replica da parte del dirigente abruzzese. Un fatto che ha visto la testimonianza anche di alcuni steward presenti. La Roma intanto ha fatto sapere che presenterà ricorso contro il divieto di trasferta, per i residenti nella provincia di Roma, per la trasferta di Torino di lunedì prossimo.