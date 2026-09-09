La Roma viaggerà verso Istanbul nelle prime ore del pomeriggio, con la conferenza stampa prevista per le ore 18 locali al Chobani Stadium e la rifinitura che prenderà il via mezzora dopo. Gasperini deve decidere se dare spazio a qualche seconda linea, inserendo forze fresche in vista anche della partita di Torino, contro i granata, di lunedì prossimo. A trovare spazio dal via contro il Fenerbahçe - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - potrebbe essere Nahuel Molina. Dovrebbe ritrovare una maglia da titolare anche Matlas Soulé, l'uomo chiave nella vittoria colta in extremis contro l'Atalanta. Più complicato che ci possano essere altri innesti dal via. Aziz Yıldırım, presidente del club turco, ieri ha parlato di dalla squalifica di Guendouzi: "I nostri ragazzi hanno presentato ricorso e andranno al tribunale d'appello. Speriamo che le sanzioni vengano ridotte"