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LA GAZZETTA DELLO SPORT

Il derby con il via alle 18: ipotesi concreta

Il derby con il via alle 18: ipotesi concreta - immagine 1
La decisione ufficiale verrà presa solo martedì
Redazione

La decisione verrà presa ufficialmente solo martedì, ma la possibilità che il derby della prossima settimana si giochi lunedi alle ore 18 è sempre più concreta. La concomitanza - scrive 'La Gazzetta dello Sport - con la finale degli Internazionali di tennis crea infatti più di un problema di ordine pubblico sia nell'afflusso sia nel deflusso dallo stadio.

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