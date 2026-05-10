La decisione verrà presa ufficialmente solo martedì, ma la possibilità che il derby della prossima settimana si giochi lunedi alle ore 18 è sempre più concreta. La concomitanza - scrive 'La Gazzetta dello Sport - con la finale degli Internazionali di tennis crea infatti più di un problema di ordine pubblico sia nell'afflusso sia nel deflusso dallo stadio.
Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale
forzaroma rassegna stampa la gazzetta dello sport Il derby con il via alle 18: ipotesi concreta
LA GAZZETTA DELLO SPORT
Il derby con il via alle 18: ipotesi concreta
La decisione ufficiale verrà presa solo martedì
© RIPRODUZIONE RISERVATA