Per Dybala rinnovo e nuovo ruolo: la Joya è pronta per il doppio sì

La Roma inizia a stringere sugli acquisti chiesti da Gasperini. Le attenzioni maggiori sono su Greenwood, per cui verrà presentata nei prossimi giorni la prima offerta ufficiale al Marsiglia. Il tecnico ha chiesto un centrocampista in considerazione della possibile partenza di Koné. Tra i profili graditi Puerta, in mostra al Mondiale con la Colombia. Lo scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Anche Bologna e Porto tra le pretendenti per il classe 2003 valutato 20 milioni come Engels del Celtic.. Piace da tempo O'Riley, che lascerà il Brighton probabilmente in prestito con diritto di riscatto.