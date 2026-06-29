Walter Sabatini, nella lunga intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport, oltre che di calcio italiano ha parlato anche della qualificazione in Champions League conquistata dalla Roma sette anni dopo l'ultima volta. L'ex ds giallorosso ha parlato anche della separazione tra il club capitolino e Ranieri e il suo pupillo Massara. Di seguito le sue parole:

Si aspettava che in campionato Spalletti finisse dietro la Roma? "No, ma ha fatto una prodezza la Roma e sono stati commessi degli errori dalle concorrenti. La Roma senza Champions non può stare, non può esistere, lo dico con orgoglio, nei miei sei anni a Trigoria ci siamo sempre andati. Bravi Gasperini e i suoi giocatori. Hanno lavorato con una fede incrollabile".

L'allungo dopo lo strappo con Ranieri e Massara, il suo pupillo. "Questo mi ha addolorato. Ricky veniva da qualche anno importante alla Roma come li aveva fatti con il Milan. È stato un episodio, non bellissimo, tra due uomini importanti, ma non è quello che ha fatto ripartire la Roma".