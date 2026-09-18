La paura è già in archivio, Mario Hermoso ieri si è infatti allenato regolarmente in gruppo. A differenza invece di quanto successo mercoledì, quando lo spagnolo aveva saltato la seduta per una contusione alla caviglia. Quindi Hermoso domani sarà al suo posto in difesa. Dove, invece, bisognerà capire chi sceglierà Gasp tra Ndicka e Balerdi, al centro della retroguardia, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. L'ivoriano sembra in vantaggio, ma la maggior velocità dell'argentino nei recuperi difensivi è una chiave da non sottovalutare. A destra altro ballottaggio tra Lulli e Molina: chi andrà in campo dovrà arginare le folate offensive di Dimarco. Quindi l'attacco, con Soulé che scalpita per una maglia, ma Gasp potrebbe anche decidere di lanciare Pisilli trequartista, il che gli permetterebbe di avere i tre centrocampisti (e quindi la parità numerica) in fase difensiva.