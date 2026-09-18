Giacomo Garruto, falconiere della S.S. Lazio non è mai stato richiamato da parte del club biancoceleste per aver espresso solidarietà ad alcun soggetto coinvolto in traffico di stupefacenti. Un chiarimento necessario a seguito delle notizie circolate nelle ultime ore. Il post di solidarietà, pubblicato sui canali ufficiali di Garruto, era ed è rivolto esclusivamente al collega falconiere André Rodrigues del Benfica, persona estranea a qualsiasi vicenda giudiziaria, la cui figura professionale è stata strumentalizzata in queste settimane anche dai media portoghesi. Come documentato da The Portugal News in data 15/09/2026 la persona arrestata dalla Polícia Judiciária all’aeroporto Humberto Delgado di Lisbona per presunto traffico di cocaina è João Paulo Santos, 46 anni, allenatore di Vitória, addestratore di aquile del Vitória SC, e non André Rodrigues. Non c’è stato quindi alcun richiamo da parte della Società Lazio nei confronti di Garruto, in quanto il supporto non riguardava in alcun modo la persona arrestata. Pertanto rettifichiamo quanto scritto in data 17/09/2026 nell'articolo dal titolo: "Lazio, falconieri senza pace: Garruto richiamato dal club per un post sui social".