Meno uno al big match contro l’Inter. Oggi la rifinitura poi la squadra dormirà a Trigoria, niente ritorno a casa per fare gruppo e rimanere concentrati sulla super sfida di sabato, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Tutti a disposizione di Gasperini che ieri ha ritrovato anche Hermoso che ha già smaltito la lieve contusione alla caviglia. Lo spagnolo, quindi, ci sarà dal primo minuto. A completare il pacchetto arretrato Ndicka e Mancini, ma occhio alla tentazione Balerdi. Il grande dubbio di Gasperini, però, riguarda le fasce. Wesley ci sarà, ma il tecnico non ha ancora deciso dove schierarlo. In questi giorni è stato provato sulla destra e il motivo è facilmente intuibile. Dimarco è una furia e spaventa. Con il brasiliano su quel lato a sinistra ci finirà Molina e il sacrificato sarà Lulli. In caso contrario spazio al baby terzino a destra che fino a questo momento ha giocate tutte le partite di campionato dal primo minuto e nei test atletici è avanti sull’argentino. Ultime ore per decidere, la posta in palio è alta e Gasp sa che per vincere servirà la partita perfetta.