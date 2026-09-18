Gli occhi del mondo su Roma-Inter. Per il big match che sa già un po' di scudetto ci saranno ben 61 fotografi, oltre 250 giornalisti più di 50 testate accreditate e 8 broadcaster esteri, per un totale di oltre 400 accreditati, comprese Lega e produzione. ARoma arriveranno giornalisti e fotografi da ogni parte del mondo: Cina, Medio Oriente, Stati Uniti, Russia, Brasile, Argentina, Polonia, Svizze-ra, Spagna, Francia, Germania e Inghilterra. Tattesa si respira anche a Trigoria che potrebbe accogliere un arrivo a sorpresa anche di Ryan Friedkin. Intanto è arrivato il braccio destro di Dan Friedkin, Ed, altro segnale di una giornata vissuta dalla società con particolare partecipazione, scrive Il Corriere dello Sport.