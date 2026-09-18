Una trattativa nata addirittura un anno prima, il primo dell'era Gasperini, ma chiusa proprio nelle ultime ore del mercato estivo. Balerdi ha lasciato il Marsiglia in prestito oneroso da 1 milione, con un diritto di riscatto che può diventare obbligo. La Roma ha infatti la possibilità a fine stagione di tenere il difensore argentino versando 14 milioni nelle casse del club francese. All'interno dell'accordo sono state però definite anche alcune clausole che potrebbero rendere obbligatorio l'acquisto da parte dei giallorossi. Se il classe 1999 dovesse giocare almeno il 55% delle partite stagionali, contando tutte le competizioni e con almeno 45 minuti in campo, il riscatto diventerebbe obbligatorio per la stessa cifra dell'opzione, scrive Filippo Biafora su Il Tempo. È stato però studiato un meccanismo variabile, che riduce il costo del cartellino nel caso in cui Balerdi dovesse essere utilizzato di meno: se disputerà tra il 40% e 1l 55% delle gare l'obbligo e fissato a Il milioni. E poi prevista un'ultima clausola che cautela il Marsiglia da eventuali tentativi di tenere "nascosto" il calciatore per provare in qualche maniera ad ottenere uno sconto. Basterà infatti il 20% dei match giocati nella seconda metà di stagione per far scattare l'obbligo a 9 milioni di euro.