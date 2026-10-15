Un quarto d'ora da leone al cospetto del Real Madrid. Poi, su un recupero difensivo, Manu Koné rimane a terra tenendosi dolorante la coscia e facendo sospirare tutto l'Olimpico. II centrocampista scoppia in lacrime coprendosi il volto con la maglietta. E la tiene così fino all'ingresso del tunnel che porta agli spogliatoi. A consolarlo anche Mbappé e Konaté, suoi compagni in Nazionale. Il cambio è inevitabile e fa infuriare Gasperini. Koné, infatti, ha accusato un infortunio al bicipite femorale della gamba destra che sarà valutato oggi tramite esami strumentali.

Di certo, il francese - scrive Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport' - non ci sarà sabato contro il Genoa, i tempi di recupero si preannunciano più lunghi e il centrocampista rischia di rivedere il campo alla ripresa del campionato dopo la sosta di metà novembre. In allarme. Ma quella relativa a Koné non è l'unica notizia che preoccupa Gasp. Perché a fine primo tempo anche Dybala resta negli spogliatoi per un risentimento muscolare alla coscia che allarma meno ma potrebbe impedire alla Joya di giocare sabato all'Olimpico.