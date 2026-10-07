D'Amico: "Koné-Chelsea, solo contatti informativi. E Gasp non ha mai minacciato di dimettersi"

Giuseppe Giannini, storico capitano della Roma, ha detto la sua sulla partita di domenica tra Como e Roma. A 'La Gazzetta dello Sport', la leggenda giallorossa si è soffermata in maniera particolare sul ruolo di Manu Koné: "La squadra di Fabregas ha un gioco prettamente “spagnolo”, basato sul possesso di palla e una fitta rete di passaggi. Ed è proprio nelle corde dei giallorossi spezzare il gioco avversario e avviare la ripartenza. Può essere davvero questa la chiave del match".

Uno degli interpreti migliori nell'uno contro uno è proprio Koné. "Ma lui è diventato ormai un giocatore molto importante per il gioco di Gasperini e gli equilibri della Roma. Peraltro Koné ora si è pure completato: con la doppietta all'Inter è diventato pericoloso anche in area di rigore. E adesso toccherà a lui cercare il gol anche a Como".