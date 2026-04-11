Gasperini risponde: “Mai avuto screzi, io indico i ruoli. Malen colpo di fortuna”

Dribbling alle domande più spinose, ma non troppo. Nell'altra "partita" giallorossa, quella che da mesi si gioca nel dietro le quinte tra Gasperini e il duo Massara-Ranieri, il tecnico ha concesso un significativo "tempo supplementare" nel dopo gara. Ha evitato un botta e risposta con Sir Claudio, eppure sui risultati brillanti dell'Atalanta ha subito tagliato corto: "Meglio che non si pronunci la mia ex squadra che ha fatto cose straordinarie con giovani e meno giovani, era una squadra molto competitiva da subito". Con Ranieri ha spiegato di "non aver avuto finora screzi, lo vedrò la prossima settimana". Lo scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. Quindi sugli attaccanti: "Sul mercato ho lasciato libera scelta alla società sui nomi che non conoscevo, di quelli che ho chiesto ne è arrivato solo uno in estate (Wesley, ndr). Lavorare sull'attacco era fondamentale ed è stato il motivo di qualche problema. Io ho sempre indicato i ruoli, saltuariamente i nomi. Quello di Malen un colpo di fortuna. Tre allenatori scelti prima di me? Cose normali nelle società, io sono contento della scelta che ho fatto".