Mason Greenwood continua a essere il nome più caldo del calciomercato della Roma. Gasperini lo ha scelto come colpo Champions per l'attacco e i Friedkin hanno intenzione di accontentarlo. Domani il ds Tony D'Amico tornerà a Trigoria per continuare a programmare l'estate giallorossa e nel frattempo Gasp attende la proprietà americana per il via libera definitivo all'operazione Greenwood. Come scrive La Repubblica, il Marsiglia si aspetta un'offerta da 45 milioni di euro dopo i 40 milioni proposti all'inizio della trattativa. L'OM ha bisogno di cedere ma anche il presidente Stephan Richard ha chiarito che per Mason non ci saranno sconti. Greenwood ha già accettato la proposta della Roma da quasi 5 milioni a stagione e ora andrà sistemata l'offerta da presentare al Marsiglia (inclusi bonus e percentuale sulla rivendita). Gasperini non ha intenzione di lasciarselo sfuggire ma c'è bisogno di accelerare per superare la concorrenza di Fenerbahce e Atletico Madrid.