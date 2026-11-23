L'impresa è possibile. Con tutti i big a disposizione e in particolare con Wesley, Koné e Soulé al top, la Roma 20ª al momento in Champions (e le sconfitte in rimonta contro Real e United bruciano ancora...) giocherà per ipotecare l'accesso ai playoff mercoledì al Parco dei Principi, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. Ma una vittoria di prestigio in casa del Psg, che ha perso come prevedibile Doué (confermata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro dopo l'uscita dal campo in lacrime sabato sera), aprirebbe uno scenario ben più ambizioso. I riflettori saranno puntati proprio su Wesley, in grado di “spostare” le partite come ha fatto sabato a Parma fornendo 3 assist e mezzo (considerato quello da cui è originato l'errore di Trollo). Le luci della ribalta parigina illumineranno anche Koné, osservato speciale davanti al pubblico di casa. Prima della sfida di Parma il francese aveva rinunciato alla nazionale per recuperare pienamente dall'ultimo infortunio, ora va a mille e vorrebbe regalarsi una serata da protagonista mercoledì. E qualche metro più avanti l'altro grande atteso sarà Soulé, chiamato a replicare la magistrale prestazione offerta nel primo tempo all'Old Trafford contro lo United.