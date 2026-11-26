Ieri sono partiti a sorpresa dalla panchina, ma domenica saranno al loro posto. Dal via, contro il Monza. Per vincere ancora e dare l'assalto alla vetta, Gasperini contro i brianzoli si affiderà proprio a Paulo Dybala e Donyell Malen. Che Ieri, comunque, a modo loro la partita l'hanno cambiata anche in corsa. Il tridente offensivo sarà completato da Matias Soulé, che ieri a Parigi ha giocato un'altra partita di grande qualità. Sulla destra, invece, spazio ad Emanuele Lulli, che dovrebbe prendere - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - il posto di Molina. Infine in difesa dovrebbe partire dal via Ghilardi, che al Parco dei Principi ha giocato un finale di gara apprezzabile, distinguendosi anche per il salvataggio su Fabian Ruiz.