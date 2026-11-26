"Ora sono contento di quello che abbiamo", le parole del tecnico
Gasperini: "Pisilli è stato straordinario. Ha fatto la mezza maratona"
Gasp non crolla. Nemmeno per un secondo. Il bellissimo pareggio di Parigi non ha addolcito il tecnico giallorosso che, alla domanda sulle caratteristiche di Endrick e sulla possibilità di vederlo a Roma, ha preferito sorvolare: "No, ma io non parlo di altri giocatori di altre squadre". Schietto, deciso. Semplicemente Gasp. Ancora una volta ha fatto godere mezzo mondo: la sua Roma ha giocato alla pari del PSG e si è presa i complimenti di tutti, protagonisti compresi. E forse per questo Gasp non pensa a Endrick e si coccola i suoi. "Noi siamo contenti di quello che abbiamo", ha detto ai microfoni di TNT Sports. Poi ha concluso: "Il mercato è avanti, noi siamo molto contenti e in molti proveranno a rinforzarsi".
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