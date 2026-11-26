Gasp non crolla. Nemmeno per un secondo. Il bellissimo pareggio di Parigi non ha addolcito il tecnico giallorosso che, alla domanda sulle caratteristiche di Endrick e sulla possibilità di vederlo a Roma, ha preferito sorvolare: "No, ma io non parlo di altri giocatori di altre squadre". Schietto, deciso. Semplicemente Gasp. Ancora una volta ha fatto godere mezzo mondo: la sua Roma ha giocato alla pari del PSG e si è presa i complimenti di tutti, protagonisti compresi. E forse per questo Gasp non pensa a Endrick e si coccola i suoi. "Noi siamo contenti di quello che abbiamo", ha detto ai microfoni di TNT Sports. Poi ha concluso: "Il mercato è avanti, noi siamo molto contenti e in molti proveranno a rinforzarsi".