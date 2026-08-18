Da una parte il samba, dall'altra il tango. Gian Piero Gasperini, lunedì sera contro la Fiorentina all'Olimpico, è pronto a schierare due fasce di livello mondiale dal forte ritmo sudamericano. A destra, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport, tornerà a giocare in Serie A l'argentino Nahuel Molina, sbarcato otto giorni fa nella Capitale dopo l'esperienza al Mondiale e in evidenza nel test contro il Borussia Dortmund. Dall'altra parte, scalda i motori Wesley, nazionale brasiliano, che negli ultimi giorni è rimasto ai box per una leggera distorsione alla caviglia. Nulla di preoccupante. In caso dovesse sentire di nuovo dolore, è pronto Rensch. Il vero ballottaggio e invece in attacco, dove Castro insidia il posto a Malen. Ancora in dubbio, infine, Pisilli.