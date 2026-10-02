Ultimo allenamento della settimana per la Roma. Gasperini ha concesso due giorni di riposo nel weekend, la ripresa per preparare la sfida col Como è fissata a lunedì. Out Cristante che salterà la trasferta del Sinigaglia per un problema al ginocchio e rimane in dubbio anche per la supersfida di Champions League col Real Madrid. Non preoccupano le condizioni di Malen e Wesley (oggi altro allenamento personalizzato) che torneranno nei prossimi giorni e ci saranno contro la squadra di Fabregas. Ad assistere alla seduta di questa mattina anche il ds Tony D'Amico. Gasperini e il Ceo Galantic alle 18.45 saranno ospiti al Festival dello sport di Trento.